Fiorenzuola, con Trento nuovo scontro salvezza per accorciare sulla zona playout

L’occasione per accorciare sulla zona playout è troppo ghiotta, perdere significherebbe invece compromettere molto seriamente la rincorsa verso la salvezza. Si trova di fronte a uno scontro quasi cruciale il Fiorenzuola, che chiuderà il 24° turno del girone A di Serie C questa sera alle 20.30. La squadra di Tabbiani se la dovrà vedere in trasferta con il Trento, formazione già battuta all’andata che non vince da cinque gare e che in classifica ha otto punti in più. Sarà un Fiorenzuola diverso dopo le ultime operazioni di mercato, senza Oddi e Silvestro ma con gli attaccanti Bocic e Popovic a dare manforte in avanti. L’undici iniziale dovrebbe però essere lo stesso visto contro il Lumezzane, 4-3-3 stile Tabbiani con Sorzi in porta e difesa con Sussi, Bondioli, Potop e Maffei, a centrocampo Mora, Di Gesù e Oneto e in attacco il tridente formato da Gonzi, Ceravolo e Morello.