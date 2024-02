Applausi per i Fiorenzuola Bees, ma Montecatini è troppo forte: finisce 73-87

Fiorenzuola Bees spaventa Montecatini, ma la capolista esce alla distanza. Al PalArquato finisce 73-87

Gli applausi sono tutti (o quasi) per i Bees, ma i due punti prendono ancora una volta la via di Montecatini. Perché questa versione dei Fabo Herons è ancora troppo forte per Fiorenzuola, che si danna l’anima per tutti i 40’, riuscendo a mettere il muso avanti sino all’intervallo lungo per poi cedere di fronte alla superiorità tecnica, fisica e anche di convinzione cieca nei propri mezzi dei ragazzi di Barsotti. I quali non perdono colpi e continuano la loro lunga vola-ta al vertice con le due formazioni livornesi, infliggendo ai Bees la terza sconfitta in 11 gare disputate al PalArquato. Che pure alla fine tributa il giusto plauso a una squadra che sul parquet ha lasciato tutto il sudore di cui era composta, mettendo paura a una squadra che si sapeva avere le risorse per tirarsi fuori anche dalle situazioni più spinose.

Herons troppo forti –. La forbice finale di 14 punti è fin troppo menzognera pensando a quel che hanno raccontato almeno 30’ di grande intensità, dove la differenza l’hanno fatta un numero limitato di dettagli. Fiorenzuola, proprio come a Livorno la settimana precedente, è uscita meglio dai blocchi: ha trovato in Preti un tiratore affidabile nei primi minuti (due bombe nei primi due tentativi), anche se resteranno le uniche a bersaglio, nonostante un paio di falli commessi da Gaye abbiano suggerito a Dalmonte di non indugiare troppo e toglierlo definitivamente dalla partita dopo poco più di due minuti.