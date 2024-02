Rimonta e grande trionfo di Fiorenzuola a Caserta, Sabic mattatore della serata

Era la classifica partita da non sbagliare e Fiorenzuola non l’ha sbagliata. Seppur Caserta fosse in netta ripresa, con tre vittorie nelle ultime cinque partite, era pur sempre ultima in classifica e dunque una sfida troppo importante per lasciarsela sfuggire. I valdaresi pagano dazio solo nel secondo periodo, ma per il resto è la squadra di casa ad inseguire.

Il match si decide nelle ultime battute, con gli ospiti bravi a respingere gli assalti della Paperdi con Venturoli e Biorac a griffare i canestri della staffa, mentre in precedenza era stato Sabic, che chiuderà con 23 punti e un pregevole 6/12 nelle triple, il vero mattatore.

CASERTA 76 FIORENZUOLA 83 (18-25; 41-37; 58-58; 76-83)

PAPERDI CASERTA: Sergio 1, Ferraro ne, Butorac 9, Paci 16, Alibegovic 21, Moffa, Lucas, Pisapia ne, Pagano 2, Vitale 10, Mehmedoviq 12, Mastroianni 5. All.: Dell’Imperio.

BEES FIORENZUOLA: Sabic 23, Preti 14, Ricci 12, Bottioni 6, Re, Gaye, Biorac 12, Guaccio ne, Venturoli 8, Seck ne, Bettiolo ne, Giacchè 8. All.: Dalmonte.

Arbitri: Di Franco di Bergamo e Di Pilato di Paderno Dugnano (Mi).