Il Fiore ora ci crede: in casa del Legnago per continuare a cullare il sogno salvezza

La striscia di sei risultati utili consecutivi ha rinfrancato un Fiorenzuola che ora può credere nella rimonta verso la salvezza diretta, ancora distante cinque punti in classifica e che dunque necessita di altro fieno in cascina.

Nel posticipo di stasera, lunedì 19 febbraio, i ragazzi di Tabbiani dovranno ripetere la bella prova di Crema per continuare a sperare, questa volta in notturna alle 20.45 in casa del Legnago Salus. Impegno difficile sulla carta, i padroni di casa sono reduci da un filotto di tre vittorie di fila e non perdono da sette partite, ruolino di marcia che fin qui è valso il nono posto nel girone A di Serie C.

Non ci sono però alternative a un’altra vittoria esterna, Tabbiani riproporrà dunque la formazione di Crema anche se sono da valutare le condizioni di Cremonesi uscito per infortunio. Se non dovesse farcela, davanti a Sorzi giocherà la linea difensiva a quattro con Sussi, Potop, Bondioli e Brogni, a centrocampo ancora fuori Di Gesù che verrà rimpiazzato da Nelli con Oneto e Mora, in attacco confermato il tridente D’Amico, Ceravolo e Morello.