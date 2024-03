Fiorenzuola da urlo: Musatti al 95’ firma la rimonta sulla baby Atalanta

Strepitosa vittoria del Fiorenzuola di mister Luca Tabbiani, che all’ultimo respiro sorpassa l’Atalanta Under 23 nel posticipo della trentunesima giornata del girone A di Serie C.

Decide il gol di Musatti al 95’, con il Comunale che esplode di gioia. Nel primo tempo il vantaggio dei baby nerazzurri con Palestra, al 77’ il pareggio di Oneto, prima del boato finale.

Fiorenzuola che sale a quota 30 punti (da recuperare la gara di Vicenza): a 33 ci sono Pergolettese e Novara, a 35 la salvezza diretta.

LA CRONACA

I rossoneri iniziano la gara con buona proposività, riuscendo a costruire nella metà campo offensiva; la prima occasione del match è però per la squadra orobica, con Ceresoli che sugli sviluppi di un corner dalla sinistra di testa in terzo tempo mette a lato.

Bocic perde un brutto pallone nella sua trequarti al 24’, innescando il mancino a giro sul secondo palo da parte di Jimenez che tuttavia apre troppo sul secondo palo.

Neanche un giro di orologio e l’Atalanta U23 passa in vantaggio, con un altro bel pallone recuperato sulla trequarti offensivo e scambio rapido tra Capone e Jimenez, con l’apertura per l’inserimento da destra di Palestra, che da dentro l’area di interno destro non può sbagliare. 0-1.

Prova a reagire il Fiorenzuola al 33’ con Alberti che lavora spalle alla porta un buon pallone per D’Amico, che senza pensarci scarica il tiro su cui Vismara è bravo ad opporsi sul suo palo e mettere in calcio d’angolo.

L’Atalanta U23 riparte in modo vigoroso al 38’ da centrocampo, trovando lo scambio tra Capone e Jemenez, con il filtrante per Vlahovic che vede il centravanti classe 2004 calciare a lato di poco.

Alberti ci prova al 39’ di forza, con il suo destro in transizione che trova la respinta in tuffo basso da parte di un ottimo Vismara. Ancora un grande Vismara si oppone alla conclusione deviata ad Oneto al 46’, dopo una bella azione sulla corsia mancina tra Brogni e Di Gesu’.

Al 51’ Capone dopo una bella trama in costruzione da parte della Dea scalda le mani a Sorzi che si deve impegnare in un ottimo intervento con i riflessi.

Mora al 54’ con un mancino di controbalzo da dentro l’area fa tremare l’incrocio dei pali alla destra di Vismara, con una clamorosa occasione per il Fiorenzuola; la partita diventa se possibile ancora più viva, con il mancino di Jimenez da fuori area al 57’ che costringe Sorzi agli straordinari, mettendo di pugno in angolo.

Il Fiorenzuola fa tremare di nuovo la traversa dell’Atalanta U23 al 65’, quando Bocic quasi da fermo fa partire un destro terrificante da fuori area, con Vismara sorpreso che viene salvato solo dal rumore del legno.

Capone al 68’ trova un’altra ripartenza, arrivando con il mancino dentro l’area e servendo sullo scarico Ceresoli che impegna nuovamente Sorzi alla deviazione sopra la traversa.

Sugli sviluppi di un calcio d’angolo dalla destra il Fiorenzuola trova il pareggio al 76’; prima Alberti di testa centra il terzo palo della partita rossonera, poi sulla respinta è Oneto da posizione defilata a far esultare il Velodromo Pavesi. 1-1

Con una bella azione da un esterno all’altro l’Atalanta U23 trova sulla fascia mancina Ceresoli all’83’, con il tiro che viene deviato in angolo sul suo palo da parte di Sorzi. Il Fiorenzuola trova una grande imbucata da parte di D’Amico all’84’ per Alberti, ma il tiro del centravanti rossonero non ha la forza giusta e viene bloccato in tuffo sulla destra da parte di Vismara.

Sorzi salva con un grande intervento dopo un 1-2 in area da parte dell’Atalanta che porta Bonfanti al tiro allo scoccare del 90’. Nei 4 minuti di recupero accade l’incredibile, con Musatti che allo scadere trova la conclusione vincente di mancino che fa esplodere il Pavesi. E’ 2-1, sono 3 punti fondamentali in chiave campionato per i rossoneri.

IL TABELLINO

U.S. Fiorenzuola 1922 vs Atalanta U23 2-1

U.S. Fiorenzuola 1922: Sorzi; Potop ©; Bondioli; Alberti; Bocic (87’ Seck); Oneto (78’ Musatti); Sussi; Mora (78’ Gonzi); Brogni (63’ Maffei); D’Amico (87’ Anelli); Di Gesu’. All. Tabbiani. A disposizione: Bertozzi; Gentile; Popovic; Reali.

Atalanta Under 23: Vismara; Palestra (81’ Ghislandi); Del Lungo; Bonfanti; Gyabuaa; Capone © (72’ Diao Baldè); Varnier; Vlahovic (72’ Cortinovis); Jimenez; Ceresoli (72’ Muhameti); Panada (92′ De Nipoti). All. Modesto. A disposizione: Dajcar; Bertini; Mendicino; Solcia; Da Riva; Regonesi; Bernasconi; Chiwisa.

Arbitro: Angelillo da Nola

Reti: 24’ Palestra (A); 76’ Oneto (F); 95′ Musatti (F)