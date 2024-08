Il Fiorenzuola completa la rivoluzione: arriva il centrale Alex Bran

Il Fiorenzuola rinforza il pacchetto arretrato in vista del campionato di Serie D che prenderà il via l’8 settembre. È Alex Bran il nuovo difensore che sarà annunciato dalla società valdardese nelle prossime ore. Classe 2000, Bran è nato a Reggio Calabria ma dispone di doppio passaporto, italiano e romeno. Cresciuto nel ChievoVerona, Bran ha militato esclusivamente in Serie D tra le fila di Reggiana, Union Feltre, Trento e Salomaggiore. Nella scorsa stagione è stato protagonista con i potentini del Rotonda Calcio, questa stagione ha iniziato con la Sarnese.

Salvo sorprese, Bran sarà l’ultimo tassello di una rosa da 26 giocatori priva di superstiti del passato campionato.