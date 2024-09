Fiorenzuola in trasferta a San Marino per dimenticare il derby e riprendere la corsa

Riparte alla ricerca di punti preziosi il cammino del Fiorenzuola, finora protagonista di un inizio di campionato incoraggiante nonostante l’ultima partita persa nel derby con il Piacenza. Hanno voglia di riscatto i giovani rossoneri di mister Cammaroto, che sulla strada si troveranno di fronte il San Marino. Fischio d’inizio fissato oggi, domenica 29 settembre, alle 15.00 per uno scontro delicato soprattutto per i padroni di casa che hanno raccolto soltanto un punto nelle prime tre gare.

Il Fiorenzuola dal canto suo può approfittarne per mettere in cascina un risultato utile che darebbe anche ulteriore morale a tutto l’ambiente. Cammaroto si affiderà al sistema di gioco che gli ha dato maggiori garanzie, un 3-4-2-1 che vedrà Gilli in porta, difesa a tre Nagy, Ronchi, De Ponti, a centrocampo Lori, Trovade, Tringali e Mosole, in avanti la coppia Merkaj e Gavioli a supporto di Oboe unica punta.