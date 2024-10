Serata di festa al PalArquato, Fiorenzuola Bess vince contro Vicenza 83-73

Fiorenzuola sblocca un lunghissimo tira e molla nell’ultimo quarto con il grande protagonista Pavlovic.

Prima, sofferta vittoria in campionato per il Fiorenzuola Bees che al PalArquato ha sconfitto Vicenza dopo un lungo tira e molla che si è sbloccato nell’ultimo quarto quando è salito in cattedra Pavlovic che ha deciso la sfida. Primo canestro a favore del Fiorenzuola, con pareggio immediato del Vicenza e padroni di casa che si sono portati sul 5-4. Il primo quarto è scivolato via con i Bees costretti al tiro da tre per l’ottima difesa dei veneti. Dalmonte ha chiesto il primo time out sull’11-5. Grande aggressività dei veneti, che a metà tempo si sono portati sul massimo vantaggio, 13-7 costringendo i Bees a cercare spesso il tiro da 3. Primo periodo che ha visto Vicenza molto aggressiva, Bees alla costante ricerca di un tiro da tre arrivato solo in due circostanze. Molti errori, per questo il primo periodo è finito -solo- 17-12 per Vicenza.

FIORENZUOLA BEES 83 CIVITUS VICENZA 73

(12-17; 38-35; 58-56)

FIORENZUOLA BEES: Pavlovic, Biorac, Galassi, Venturoli, Bottioni, Clerici, Seck, Voltolini, Guaccio, Gaye, Negri, Redini.

CIVITAS ALLIANZ VICENZA: Carr, Cucchiaro, Da Campo, Ucles Balmonte, Gasparin, Marangoni, Nwohuocha, Presutto, Vanin, Almansi, Cecchin.

ARBITRI: Quadrelli e Spinelli.