Fiorenzuola, i conti non tornano: cede a Forlì per 2-0. Attimi di paura per Lauciello

Continuano a non tornare i conti in casa Fiorenzuola, e adesso la situazione tende decisamente a prendere una piega preoccupante. Perché con un punto raccolto nelle ultime 4 giornate c’è poco da volare con la fantasia: la classifica inchioda i rossoneri nelle zone basse, e non può certo consolare il fatto di aver dovuto fare i conti con un calendario che sin qui ha messo a dura prova la resistenza dell’undici di Cammaroto. Che al “Morgagni” tiene botta egregiamente per un’ora, salvo poi consegnarsi al maggiore pragmatismo di un Forlì che dimostra di avere tutti i requisiti per battagliare per le posizioni che contano. Ciò che forse si è capito non avere dalle parti di Fiorenzuola.

DUE MINUTI E ADDIO.

La domenica invero non è stata delle migliori sotto molteplici aspetti. Primo fra tutti, quello che ha riguardato Gian Piero Lauciello, colpito involontariamente da una pallonata al volto, che pure gli ha fatto perdere i sensi per alcuni interminabili secondi. Il ragazzo è stato trasportato per accertamenti in ospedale, non prima di aver ripreso conoscenza. Alla fine dovrebbe essersi trattato solo di un brutto spavento, ma tutti in casa rossonera ne avrebbero fatto volentieri a meno. Episodio capitato dopo appena 4’ di partita, che anche sulla scia di quanto accaduto ha stentato a decollare, con il Forlì che ha manovrato senza costrutto e il Fiorenzuola bravo a coprire ogni varco. Così la prima palla gol cade alla mezzora, ed è di marca biancorossa con Merlonghi che tenta una via di mezzo tra un tiro e un traversone, che pure qualche grattacapo a Gilli lo crea. Solo nel finale si fanno vivi gli emiliani con Gozzerini che tenta di superare Martelli, avvistato fuori dai pali, ma bravo a rimediare all’ultimo. Nella ripresa il ritmo si alza all’unisono, con Gaiola che al 1’ tenta la girata al volo, spedendo appena alto. Poi tocca a Saporetti chiamare Gilli agli straordinari con una risposta di puro istinto sulla girata del difensore di casa. Quando anche Merlonghi avrebbe un comodo pallone da spedire in rete (ma lo calcia sull’esterno), sugli spalti si diffonde la sensazione che la partita possa rivelarsi stregata per la compagine di Miramari. Ma al 25’ alla fine il gol arriva: Lilli imbuca per Farinelli che a tu per tu con Gilli non ha difficoltà a trovare la zampata vincente. Appena due minuti e il Fiore è di nuovo affondato: sponda di Merlonghi per Menarini, botta di potenza e Gilli (non esente da colpe) si fa piegare le mani. La partita di fatto si chiude qui, con Merkaj che nel finale va vicino al 2-1 chiamando Martelli alla risposta in corner.

FORLÌ – FIORENZUOLA 2-0

FORLÌ (4-3-3): Martelli 6,5; Mandrelli 6,5, Sbardella 6,5, Saporetti 7, Visani 6 (38’ st Graziani sv); Gaiola 6 (21’ st Rossi 6,5), Menarini 7, Campagna 6 (18’ st Lilli 7); Farinelli 7, Merlonghi 6,5 (34’ st Petrelli 6), Macrì 7 (41’ st Drudi sv). A disp.: Zamagni, Eleonori, Okitokandjo, Masini. All.: Miramari 7.

FIORENZUOLA (3-5-2): Gilli 5; De Ponti 5,5, Ronchi 5,5, Bran 5,5; Sette 6 (27’ st Binelli 6), Sementa 5,5, Lauciello sv (9’ pt Tringali 6), Gavioli 5,5 (31’ st Trovade 6), Lori 5,5 (14’ st Valenti 5,5); Gozzerini 6 (21’ st Oboe 6), Merkaj 6. A disp.: Ansaldi, Ghibaudo, Fontana, Niccolai. All.: Cammaroto 5,5.

ARBITRO: Cavacini di Lanciano 6.

Guardalinee: Serenellini e Paradisi.

MARCATORI: 25’ st Farinelli, 27’ st Menarini.

NOTE: spettatori 600 circa. Ammoniti: Merlonghi (Fo), Campagna (Fo), Lori (Fi), Visani (Fo), Miramari (Fo, all.), Rossi (Fo). Angoli: 6-3 per il Forlì. Recupero: pt 2’, st 5’.

