Trasferta insidiosa per il Fiorenzuola: rossoneri nella tana della corazzata Forlì

Il robusto punto conquistato in casa dell’Imolese ha ridato fiducia a un Fiorenzuola che si era smarrito in termini di risultati nelle ultime uscite, nonostante le buone prestazioni fornite sul campo. Ora servono conferme anche se arriva un avversario davvero temibile per i ragazzi di Cammaroto, è il Forlì che a quota 10 punti in classifica vuole provare ad avvicinare la capolista Altopascio.

Si gioca oggi pomeriggio, domenica 13 ottobre, in casa dei romagnoli con fischio d’inizio alle 15.00 una gara delicata e che l’allenatore rossonero affronterà con l’undici titolare che ha dato risposte positive domenica scorsa: 3-4-2-1 confermato dunque per il Fiorenzuola che scenderà in campo con Gilli in porta, difesa con Nagy, Ronchi e Bran, a centrocampo Lori, Tringali, Trovade e Ghibaudo, davanti la coppia formata da Gavioli e Sette pronta a innescare Gozzerini.