Presentato il tradizionale calendario di Ferriere, ne saranno distribuiti 16.500

Anche per il 2021 il Comune di Ferriere ha realizzato il calendario per il nuovo anno, stampandone 16.500 copie. Sarà in distribuzione dall’8 dicembre, nelle modalità che saranno consentite dal Dpcm in corso di emanazione. “Abbiamo voluto mantenere una tradizione che si rinnova da 28 anni – osserva il sindaco, Carlotta Oppizzi – e che rappresenta da sempre uno straordinario mezzo di promozione del territorio. Si tratta di un calendario molto atteso non solo nella nostra provincia”.

Il formato è quello consolidato: nella parte superiore sono inserite foto di luoghi simbolo del territorio, mentre la parte inferiore quest’anno ospiterà foto di scorci poco conosciuti di capoluogo e frazioni, da Castagnola a Salsominore, da Casale di Brugneto a Pertuso. Paolo Labati ha come ogni anno collaborato alla raccolta delle immagini, scelte poi in via definitiva dalla giunta comunale.

Sul calendario si trovano così foto di Alessio Tedaldi, Luigi Ziotti, Sergio Guglieri, Roberto Salini e Beatrice Salini, Alessandro Daturi e Michele Daturi, Dino Sirica, Carlo Braccio, Alessandro Calamari, Lisa Labati, Ezia Bocciarelli, Nino Nicolini, Paolo Carini, Carla Re.

