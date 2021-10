“Condotta irriguardosa verso l’arbitro”: mister Tabbiani squalificato una giornata

Luca Tabbiani non siederà sulla panchina del Fiorenzuola nella sfida interna di domenica prossima contro il Mantova, in programma alle 17.30.

L’allenatore rossonero è stato infatti squalificato per una giornata “per avere, al termine della gara di domenica contro la Virtus Verona, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro”, come recita il comunicato ufficiale.

