Un decalogo per la tutela dell’ambiente creato dagli studenti delle medie

In otto brevi video i ragazzi delle scuole medie di Castel San Giovanni hanno dato vita ad un vero e proprio decalogo, in cui danno consigli su come tutelare l’ambiente e in cui immaginano una scuola e un mondo ecosostenibili. I video sono frutto di un percorso, “Connettiamoci”, a cui hanno aderito associazioni, enti e realtà del territorio.

