Castel San Giovanni, dal Comune altri 72mila euro per i buoni spesa

Il Comune di Castel San Giovanni mette a disposizione altri 72 mila euro per i buoni spesa. Entro il 18 giugno le famiglie che hanno necessità possono fare richiesta di ottenere un buono il cui valore va da un minimo di 250 a un massimo di 600 euro. Per evitare che i furbetti del buono si facciano avanti, il Comune ha messo paletti più stringenti. Tra i requisiti occorre certificare che il proprio reddito Isee non superi i 17 mila euro (prima bastava un’autodichiarazione) e che non si dispone di depositi bancari o postali che superino i 5 mila euro.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà