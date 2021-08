Per la gestione del Soressi si fa avanti la Castellana Fontana: si valuta la proposta

CASTEL SAN GIOVANNI – Per lo stadio comunale Pinetto Soressi c’è un’offerta. Dopo tre bandi andati a vuoto ora finalmente è arrivata una proposta. La società calcistica locale, l’Asd Castellana Fontana calcio, si è fatta avanti e con tutta probabilità sarà lei a gestire lo stadio per i prossimi tre anni, fino al 2024.

Al momento è in corso la disamina di tutti i requisiti necessari per dare il via libera all’assegnazione. Terminato l’iter burocratico, dal primo settembre l’associazione dilettantistica sportiva locale dovrebbe subentrare ad Asd Area Giochi a cui l’amministrazione si è appoggiata per garantire negli ultimi tre anni la manutenzione e il funzionamento dello stadio comunale, visto che non si riusciva a trovare un gestore definitivo.

I DETTAGLI SU LIBERTA’ NELL’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI