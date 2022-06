Quattro medaglie per lo Spartan Team Val Tidone nella tappa di Cesenatico

Primo appuntamento dell’anno e prime grandi soddisfazioni per lo Spartan Team Val Tidone, che alla Spartan Race di Cesenatico ha conquistato la bellezza di quattro medaglie. In terra romagnola il gruppo guidato da coach Matteo Cavallini si è presentato con circa 50 atleti adulti e una quarantina di giovanissimi, confermandosi la squadra più numerosa d’Italia per quanto riguarda la categoria Kids (dai 10 ai 14 anni).

Importanti, dicevamo, i risultati centrati dagli “spartani” piacentini la copertina spetta alla capitana della squadra Donatella Ghisi, che nella categoria Master si è infilata al collo una splendida medaglia d’oro, dominando la gara dal primo all’ultimo chilometro. Terzo posto e medaglia di bronzo, invece, per Marco Bergamaschi che nel maschile ha conquistato il suo primo podio con una prestazione quasi perfetta.

Nella categoria dai 25 ai 29 anni femminile dominio assoluto da parte delle ragazze dello Spartan Team Val Tidone, con un argento e un bronzo centrati rispettivamente da Camilla Depoli (di rientro da un infortunio ma subito agguerrita) e Benedetta Currenti, che dopo il terzo posto in Nazionale Series della scorsa stagione si riconferma tra le migliori atlete di categoria.

Da segnalare nel maschile anche le buone prove di Riccardo Segalini (quarto posto per lui nella categoria dai 18 ai 24 anni), Ionut Lupu, Alexandru Popovici, Paolo Puccio, Nicolò Achille, Gabriele Aradelli e Roberto Minetti, i quali hanno dimostrato di poter puntare davvero in alto. Nel femminile, invece, splendido settimo posto di Annalisa Canali, giovane di 18 anni appena uscita dal settore giovanile valtidonese ma con tutte le carte in regola per diventare una “big” di questo meraviglioso sport, che prevede una serie di gare a ostacoli di diversa distanza e difficoltà che vanno dalle tre miglia alle distanze della maratona.

Particolarmente soddisfatto il coach Matteo Cavallini: “I risultati ottenuti a Cesenatico, nella prima tappa della National Series italiana, sono solo un assaggio di quello che intendiamo costruire a livello di squadre. Da allenatore non posso che essere orgoglioso di tutti i miei atleti ma soprattutto dei miei bambini: con noi abbiamo portato cinque bimbi ucraini scappati con le loro famiglie dalla guerra e ora residenti nel comune di Alta Val Tidone. Insieme hanno gareggiato nella competizione dedicata ai Kids: vederli finalmente sorridere è stata la vittoria più bella. Per questo ringrazio la famiglia Zomegnan, responsabile della Spartan Race Italy, che ha appoggiato subito questa nostra idea. A questo punto non ci resta che guardare al prossimo appuntamento, in programma tra meno di un mese sulle Dolomiti per quella che molti considerano la tappa più dura d’Europa. Nel nostro camp super attrezzato a Pecorara ci stiamo già allenando per portare in Val Tidone altre medaglie”.