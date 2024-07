Stratosferica Camilla Depoli, terza ai Mondiali di Spartan Race sulle Alpi francesi

Cinquanta chilometri disseminati di ostacoli proibitivi, tra corsi d’acqua e filo spinato, laghi ghiacciati e cascate da risalire con la sola forza delle braccia. Il tutto, condito da ben quattromila metri di dislivello.

Un piccolo assaggio di quelli che sono stati i Mondiali “Ultra” di Spartan Race, massacrante disciplina che consiste nel superamento di ostacoli militari su terreni impervi, competizione riservata ai migliori atleti del pianeta che si è tenuta lo scorso fin settimana a Morzine, nella splendida cornice delle Alpi francesi.

Qui, sulle vette più alte d’Europa, non poteva certo mancare lo Spartan Team Val Tidone, che si è presentato con quattro tra i suoi migliori atleti: Camilla Depoli, Markela Bello, Nicolò Achille e Paolo Puccio.

Ma non bastava partecipare: il sodalizio piacentino, guidato dal suo fondatore e allenatore Matteo Cavallini, è riuscito nell’impresa di strappare un risultato storico.

Camilla Depoli, punta di diamante del team valtidonese, ha infatti conquistato il terzo gradino del podio chiudendo la gara senza mai mollare un secondo. Quinto posto, invece, per Markela Bello, che nonostante qualche acciacco fisico patito nell’ultimo mese è riuscita a farsi valere. Tra i ragazzi, Nicolò Achille ha sfiorato il podio piazzandosi quarto, mentre Paolo Puccio ha chiuso in nona posizione.