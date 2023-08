Spartan Team Val Tidone, un anno di successi: “Ora creare una squadra a Piacenza”

Messa in archivio la prima parte di stagione è tempo di bilanci e brevi vacanze per lo Spartan Team Val Tidone, in attesa di riprendere gli allenamenti in vista di un finale di campionato che si preannuncia a dir poco epico.

“Come inizio di stagione non ci possiamo certo lamentare – spiega coach Matteo Cavallini. – La squadra è infatti riuscita a centrare grandi risultati e non solo in campo femminile, da sempre nostro fiore all’occhiello: finalmente, anche i nostri ragazzi si sono tolti belle soddisfazioni, senza dimenticare i numeri del settore giovanile in costante crescita. In questi mesi sono arrivate medaglie sia dalle varie tappe del campionato italiano, sia da quello francese e tedesco, dove i nostri atleti piacentini hanno più volte primeggiato. Ora, visto il successo che sta raccogliendo in Val Tidone questo sport (che prevede una serie di gare a ostacoli di diversa distanza e difficoltà che vanno dalle 3 miglia alle distanze della maratona, ndc), nei nostri piani ci sarebbe l’apertura di una sede anche a Piacenza: per il momento è solo un sogno, che potrebbe però trasformarsi in progetto concreto qualora trovassimo realtà disposte a supportarci e a credere in noi”.

