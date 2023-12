Spartan Team Valtidone, un anno di successi: “Nel 2024 vogliamo arrivare a Piacenza”

Si è conclusa con la tappa spagnola di Tenerife la spettacolare stagione dello Spartan Team Val Tidone: un’annata sportiva contraddistinta da innumerevoli soddisfazioni che hanno trascinato la squadra piacentina tra le top a livello italiano. Oltre ai numerosi podi nelle gare singole ottenuti dalle ragazze e dai ragazzi allenati da coach Matteo Cavallini, il team valtidonese ha conquistato ben quattro podi nelle National Series (campionati nazionali Assoluti) tra Italia e Spagna.

A tracciare il bilancio ci pensa lo stesso Cavallini, cuore e anima dello Spartan Team Val Tidone: “Abbiamo vinto il campionato femminile nella categoria dai 25 ai 29 anni – spiega – e questo per il secondo anno consecutivo, grazie alla nostra ‘Wonder Woman’ Camilla Depoli. Sempre nella stessa categoria siamo riusciti a conquistare il bronzo con Benedetta Currenti, brava ad aggiudicarsi il terzo posto per il terzo anno consecutivo. Da segnalare anche il doppio successo centrato dalla nostra capitana Donatella Ghisi, che si è infilata al collo una meritatissima medaglia d’argento nel campionato italiano, oltre a un bronzo in quello spagnolo nella categoria dai 55 ai 59 anni. Risultati che la proiettano tra le migliori atlete d’Europa in quella fascia d’età”.

Ma oltre alle ragazze, da sempre fiore all’occhiello dello Spartan Team Val Tidone, Cavallini sottolinea anche gli ottimi risultati messi a segno nelle categorie maschili: “I nostri ragazzi – prosegue – hanno ottenuto diversi podi nelle gare singole con Nicolò Achille e il giovane Riccardo Segalini. Peccato per il podio mancato in campionato: questo sarà senz’altro uno degli obiettivi principali per il 2024″.

Da segnalare, infine, il piazzamento sempre in top 10 nel campionato di Paolo Puccio, Danilo Cantaluppi, Nadia Fracchioni e della solita Markela Bello. Ottimi segnali sono poi arrivati da tutto il Team, che è riuscito in ogni tappa a portare a termine queste gare estenuanti che arrivano fino a 50 chilometri intervallati da 60 ostacoli militari.

“Credo che il segreto del nostro successo – rivela Cavallini – risiede nella possibilità di sostenere allenamenti all’interno di strutture appositamente studiate per questo sport: sia a Nibbiano, in spazi chiusi dove lavoriamo principalmente sullo sviluppo di forza e skills specifiche, sia all’aperto presso il nostro campo Spartan SGX di Pecorara. Qui riusciamo a simulare perfettamente tutto ciò che troviamo in gara, con fedelissime riproduzioni degli ostacoli”.

A questo punto non rimane che guadare al 2024, pianificando i progetti futuri: “Siamo alla ricerca di imprenditori che credano in questo progetto – spiega Cavallini – per riuscire ad aprire una sede al coperto anche a Piacenza. Una sede dove proporre corsi per adulti e ovviamente potenziare un settore giovanile che vanta già un centinaio di atleti tra bambini e ragazzi. Investiremo inoltre in nuove specialità di gare come Hyrox e soprattutto Dekafit, che penso possano avere grande successo e dove ci siamo già fatti notare con diversi podi nelle tappe italiane ed estere. Per concludere, direi che è stata un’ottima annata: io e tutto il gruppo vorremmo dedicarla ad un membro del Team che purtroppo ci ha lasciato qualche mese fa: si tratta di Marco Bergamaschi, un esempio per tutti noi, un caro amico oltre che un atleta formidabile. Perdere “Marcone” è stato un duro colpo per tutti, ma sono sicuro che ci segue in ogni gara da lassù. Ogni nostro successo vogliamo dedicarlo a lui”.