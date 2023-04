Cantina Valtidone, storia e passione. Questa sera a “Industriando” su Telelibertà

Cantina Valtidone è la realtà protagonista della puntata di Industriando in programma per stasera alle 20:05 su Telelibertà. La trasmissione realizzata in collaborazione con Confindustria Piacenza visita ogni settimana una delle realtà più interessanti del nostro territorio. Oggi è il turno della cantina con sede a Borgonovo, che racchiude oltre 200 soci e 1.100 ettari di vigneti. Le telecamere di Telelibertà hanno potuto accedere ai locali che ospitano le botti, permettendo di raccontare tutto il percorso che porta l’uva conferita dai soci ai calici delle tavole piacentine (e non solo).

Il narratore principale è Gianpaolo Fornasari, presidente di Cantina Valtidone. “Tutto nacque all’inizio degli anni ’60, con circa una dozzina di soci. Nel 2023 siamo a quasi venti volte tanto e la società da allora ha superato tante difficoltà”. Oggi la Cantina gode di ottima salute e guarda al futuro: “Il recente percorso di risanamento ci ha reso forti e in grado di superare di slancio anche la pandemia. Abbiamo rinnovato le etichette e i nostri vini hanno raggiunto grandi risultati riconosciuti universalmente dagli esperti”.

Cantina Valtidone infatti ha ricevuto, tra gli altri premi, anche i Tre Bicchieri di Gambero Rosso per lo spumante metodo classico Arvange. oltre all’ambito “faccino” di Doctor Wine per il Gutturnio Bollo Rosso.

“Io sono ottimista di natura e sono convinto che la Cantina avrà un buon futuro, non solo conservando la propria leadership provinciale ma continuando ad alzare l’asticella”.

Per conoscere il resto, l’appuntamento è stasera alle 20:05 su Telelibertà, in diretta streaming sul portale teleliberta.tv (dove, dopo la messa in onda, la puntata sarà disponibile on-demand).