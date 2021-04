Ladri ancora in azione a Niviano in Val Trebbia. Nella notte tra lunedì 26 e martedì 27 aprile, i ladri si sono introdotti in una carrozzeria e hanno rubato le attrezzature appena comprate dal titolare. Nei giorni scorsi una banda aveva fatto razzia nelle abitazioni ed era stato narcotizzato anche un cane.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà