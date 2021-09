Corsa in montagna, il 10 ottobre torna il trail “La Scarpa della Val Trebbia”

Domenica 10 ottobre è in programma la settima edizione del “Trail La Scarpa” che presenta una grande novità: l’inserimento della distanza Long con i suoi 54 chilometri e 3mila metri di dislivello, che porterà i concorrenti sulla vetta del monte Penice per poi scendere e riallacciarsi sul classico percorso che si snoda nella Val Trebbia con le sue anse e un percorso dai paesaggi mozzafiato.

Le gare sono valide come qualifica per Utmb con due punti per la 36 chilometri e tre punti per la 54 chilometri. La 17 chilometri percorre il primo tratto della 36 chilometri passando per lo splendido borgo di Brugnello a picco sul fiume. Le informazioni e le iscrizioni si trovano al sito lascarpatrail.com.