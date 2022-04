La vita e le opere di Attendolo Solari da domani esposte nella biblioteca di Rivergaro

“Sguardi di un vissuto. Val Trebbia e dintorni” un’antologia dedicata ad Attendolo Solari. L’evento verrà inaugurato domani dalle 10.00 alle 13.00 nello spazio della biblioteca comunale di Rivergaro.

Conosciuto come brillante ristoratore, Solari coltivò sempre la passione per la pittura, ragion per cui i figli e gli organizzatori hanno riunito tele in prevalenza paesaggistiche, dove spicca un forte senso del colore; dedicate in gran parte all’amata Val Trebbia.

Alberta Franzini, curatrice della presentazione racconta la mostra come la storia di un vissuto carico di volontà e di sogni, un pensiero libero e sereno immerso nella semplicità dei luoghi dove l’artista autodidatta migliorò la tecnica senza mai sminuire la spontaneità.

Tutto l’incasso della vendita dell’iniziativa andrà all’hospice “Casa di Iris”. Le opere saranno visitabili fino al 22 maggio.