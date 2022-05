A “Industriando” la robotica di Deenova che rivoluziona la gestione terapie ospedaliere

Soluzioni di “robotica sensibile” al servizio degli ospedali: una intuizione nata a Piacenza, ora alla conquista dell’Europa. Nella puntata di Industriando di questa sera (ore 20:05) le telecamere di Telelibertà porteranno gli spettatori alla scoperta di Deenova. Nata e tuttora attiva a Gragnanino, l’azienda è leader a livello mondiale per la tracciabilità a circuito chiuso dei farmaci e dei dispositivi medici all’interno delle strutture sanitarie. Una realtà ad alta concentrazione di tecnologia di ultima generazione che progetta e implementa soluzioni di meccatronica in ambienti delicati come gli ospedali. Tra i prodotti di Deenova vi è, ad esempio, l’armadio che allestisce autonomamente le terapie all’interno dei reparti, sulla base delle istruzioni inserite dai medici. Quella della “robotica sensibile”, come amano definirla in Deenova, è una intuizione nata proprio a Gragnanino e che ora è presente in decine di ospedali in ben sei Paesi europei.

“Piacenza è la nostra patria, qui abbiamo trovato imprenditori che hanno avuto il coraggio e l’intuizione di investire nel progetto, come Sergio e Bruno Giglio, e l’Ausl di Piacenza è stata sin da subito un partner fondamentale nei nostri test pilota”, spiega il presidente e amministratore delegato Giorgio Pavesi. “Il nostro processo produttivo inizia con la prescrizione informatizzata del medico, seguita dal software che trascrive la terapia. Sulla base di queste istruzioni nel nostro stabilimento confezioniamo i farmaci in dose unitaria, tracciando ogni singolo pezzo. I nostri robot poi allestiscono autonomamente terapia, limitando gli errori e fornendo un aiuto concreto agli infermieri”.