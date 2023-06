Serate letterarie: 17 appuntamenti tra letteratura, musica e teatro a Travo

L’edizione 2023 delle Serate letterarie Giana Anguissola di Travo si aprirà giovedì 22 giugno con la presentazione del libro I paesi Invisibili dell’antropologa Anna Rizzo. L’incontro inaugurale si svolgerà in via eccezionale al Teatro Organico di Travo ai piedi della pietra Perduca mentre tutti gli altri appuntamenti sono in programma nella piazzetta dell’asilo. La rassegna estiva di letteratura e cultura è organizzata dal Comune di Travo in collaborazione con la cooperativa Educarte e l’associazione Travo Libri con il contributo della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

Il programma include diverse presentazioni di libri da parte di autori come Sandra Bonzi, Valerio Varesi, Alessandra Selmi, Gian Marco Griffi e Gabriella Genisi, oltre a numerosi concerti e spettacoli, anche destinati a bambini e ragazzi. L’edizione si concluderà i primi di settembre con la premiazione dei vincitori della 14° edizione del Concorso di letteratura inedita per ragazzi, sempre intitolato alla Anguissola.

“Le Serate letterarie sono un motivo di orgoglio per Travo – commenta il sindaco Lodovico Albasi. È una rassegna che continua a crescere, e che porta in Valtrebbia un pubblico sempre più numeroso ed eterogeno di appassionati. Il merito è del lavoro corale che è stato portato avanti negli ultimi anni, e anche del supporto della Fondazione di Piacenza e Vigevano, che ha compreso il valore dello sforzo che il nostro Comune sta sostenendo in campo culturale. Crediamo che questa sia davvero una delle chiavi per salvare i piccoli borghi e la montagna”.

Soddisfazione anche da parte dell’assessora Roberta Valla: “Solo fino a pochi anni sembrava un’impresa impossibile dare respiro nazionale al nostro piccolo concorso letterario dedicato a Giana Anguissola. Noi ci abbiamo creduto, e grazie alla collaborazione con la Rivista Andersen, alla partnership con Editoriale Libertà e al sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano siamo anche riusciti a costruire attorno al concorso una manifestazione culturale di grande successo con importanti nomi della letteratura e del teatro. Ringrazio tutti coloro che si sono spesi insieme a me per realizzare questo sogno”.