La River Volley 2001 si prepara ad affrontare il campionato di Serie C femminile per la seconda stagione consecutiva, sempre con alla guida coach Vito Giovannacci.

In quella passata, vissuta da neo promossa, la giovane squadra rivergarese ha ottenuto un buon settimo posto nel proprio girone, guadagnando con largo anticipo la salvezza. Ma in questa nuova stagione l’obiettivo è di ottenere qualcosa in più grazie ad una squadra rinnovata dall’arrivo di 4 giocatrici, una dalla Serie B.

Nel roster figurano come da tradizione molte giocatrici cresciute nel vivaio, comprese alcune under 18 “promosse” in prima squadra.

Ma l’attenzione della società rivergarese del presidente Alessandro De Santis resta ugualmente rivolta anche nei confronti del settore giovanile, supportato da numeri davvero importanti e che da sempre rappresenta il suo fiore all’occhiello: oltre 60 bambine nel mini volley e 7 squadre giovanili dall’Under 13 all’Under 18.

E proprio tenendo fede a questa tradizione rivolta al settore giovanile, la River Volley 2001 in questa nuova stagione si avvale della presenza di due nuovi allenatori.

Ivan Nichetti, esperto mister originario di Crema che da oltre vent’anni si trova ad essere protagonista nei campionati di volley femminile provinciali e regionali della Lombardia, sia giovanili che seniores. Nel suo palmares figurano ottimi risultati conseguiti sulla panchina di Crema Volley, Volley Offanengo, Volley 2.0 Crema, sia nelle categorie giovanili under 14 e under 18, sia in quelle seniores dalle serie D alla serie B1. A lui sarà affidata una delle due squadre under 14 femminile.

Un altro volto nuovo nell’ambito del settore giovanile rivergarese è rappresentato da Nicolò Fulgosi, allenatore originario di Borgonovo che da questa stagione si occuperà della squadra under 18. A partire dal 2018, Fulgosi ha già accumulato esperienze significative come tecnico nelle squadre giovanili della Pallavolo Borgonovo (under 14) e del Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza (serie D maschile).

