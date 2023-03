Associazioni di categoria in visita al Piacenza calcio. “Importante unire le forze”

Le associazioni di categoria del territorio in visita al Piacenza calcio. Ad accoglierli, in rappresentanza del club biancorosso, i soci Alessandro De Santis e Giangiacomo Ponginibbi. “Fare squadra è un concetto che ci sta particolarmente a cuore; la città di Piacenza, proprio come il Piacenza Calcio è un patrimonio di proprietà di tutti i piacentini ed è per questo che riteniamo fondamentale unire le forze con tutti coloro che lavorano per rendere migliore questa provincia. Vogliamo rendere il Piacenza Calcio una struttura capillare oltre che un punto di riferimento per il nostro territorio” il commento di De Santis.

Per Ponginibbi “Il Piacenza Calcio non è solo una società di calcio, ma ricopre un ruolo di carattere sociale di grande importanza; basti pensare agli oltre 300 ragazzi che militano nel settore giovanile. Il nostro obiettivo è quello di far sì che l’intera provincia si identifichi nel Piacenza Calcio e l’incontro tenutosi stamattina ha proprio questa finalità”.