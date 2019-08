Rigettata la richiesta di domiciliari, Maila Conti rimane in carcere. Oggi i funerali di Politi

Maila Conti resta nel carcere femminile di Forlì. Così , il giudice per le indagini preliminari ha rigettato la richiesta degli arresti domiciliari per la 51enne che, nella tarda serata di lunedì scorso, ha ucciso con una coltellata il compagno 61enne Leonardo Politi nei pressi del chioschetto di piadine che la coppia piacentina aveva appena aperto sulla riviera ravvennate, a Lido Adriano. Secondo il giudice, non ci sono i presupposti perché la donna venga trasferita alla sua abitazione di Travo.

La decisione è del gip è inserita all’interno di un’ordinanza, lunga circa una ventina di pagine, nella quale viene motivata la necessità di confermare la custodia cautelare nel carcere di Forlì , dove Maila Conti si trova da quella notte in cui ha ferito a morte il compagno dopo un litigio.

Per la Procura, Maila Conti – anche alla luce dei passati e numerosi episodi a suo carico, come stalking e resistenza a pubblico ufficiale – sarebbe “pericolosa” e “incline a commettere reati contro la persona” come già spiegato dal procuratore capo di Ravenna Alessandro Mancini. Soprattutto, l’aver lavato subito dopo il fatto il coltello utilizzato per il delitto dimostrerebbe una propensione all’inquinamento di prove, circostanza incompatibile con la richiesta degli arresti domiciliari.

OGGI I FUNERALI DI LEONARDO POLITI

Si terranno alle 16.30 di oggi, domenica 18 agosto nella chiesa parrocchiale di Travo, i funerali di Leonardo Politi, il 61enne ucciso con una coltellata dalla compagna Malia Conti nella notte tra lunedì 12 e martedì 13 agosto al culmine di una lite che si era generata tra di loro all’interno del chiosco di piadine di Lido Adriano, in provincia di Ravenna, gestito dalla donna. La 51enne era stata subito arrestata.

Politi, 61 anni, era originario di Travo dove per un periodo di tempo aveva fatto anche il cantoniere.

