Risorge il motel K2: hotel da 100 posti e bar alla moda. Lavori in autunno

Dello storico motel K2 in via Emilia Parmense restano solo i muri ricoperti di graffiti, le finestre sventrate e l’ombra di una sagoma fatiscente. Ma dopo anni di abbandono, forse, potrebbe essere arrivata la volta buona: “Entro la fine dell’anno, i lavori di ristrutturazione dell’ex autostello piacentino prenderanno il via a pieno regime”.

Lo ha annunciato il geometra Michele Cavanna, incaricato dalla proprietà di stilare il progetto di recupero del fabbricato in disuso situato alle porte della città. Stando alle intenzioni iniziali, sulle ceneri del vecchio K2 potrebbe sorgere un nuovo albergo. “Di fronte all’ingresso, al posto del distributore di benzina attualmente dismesso e bonificato – ha aggiunto il geometra -, la committenza sta valutando la realizzazione di un bar alla moda. Comunque, dopo aver analizzato numerose idee, finalmente stiamo per venire al dunque. E in autunno, senza dubbio, avvieremo il cantiere”. Un intervento che, qualora diventasse realtà, potrebbe salvare l’area dalla morsa del degrado (ormai perdurante) e garantire un importante servizio ricettivo in un punto strategico di Piacenza, nella zona est in direzione di Parma, a pochi passi dal casello autostradale.