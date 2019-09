De Micheli, stamattina il giuramento da Ministro: “Farò di tutto per non deludervi”

“Penso al bene del Paese” – lo ha ribadito più volte Paola De Micheli durante il tira e molla tra Movimento 5 stelle e Pd che poi si è concluso con un accordo da cui è nato il Governo Conte 2. La parlamentare piacentina è ovviamente soddisfatta ed emozionata per la nomina a Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture che ha ricevuto ieri, 4 settembre. “Farò di tutto per non deludervi” – è l’unico commento che la De Micheli ha rilasciato. “Ho rispetto istituzionale e per il momento non posso dire di più”. Ad annunciare la lista dei ministri è stato lo stesso premier Giuseppe Conte, ieri, dopo l’incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale. Alle 10 di questa mattina si terrà il giuramento.

Nata a Piacenza nel 1973, Paola De Micheli è laureata in scienze politiche. Vanta una lunga carriera politico-amministrativa. Muove i primi passi come consigliera comunale a Pontenure, tra il 1999 e il 2004. Nel 2007 viene nominata assessore comunale alle risorse umane ed economico-finanziarie a Piacenza, voluta dal sindaco Roberto Reggi. E’ stata sottosegretario all’Economia del governo Renzi, poi sottosegretario alla Presidenza del Consiglio nel governo Gentiloni. Sua la nomina anche a commissario straordinario alla ricostruzione delle aree colpite dal terremoto del Centro Italia del 2016.

Dal punto di vista politico la De Micheli inizia nella Dc, poi entra nei Popolari, la Margherita e infine il Pd quando l’allora segretario Pier Luigi Bersani la vuole nel dipartimento Economia. Nel 2013, in occasione delle primarie dem, si schiera con Gianni Cuperlo. Viene poi considerata vicina a Enrico Letta. In occasione delle ultime primarie, quelle del 2019, si schiera con Nicola Zingaretti, che dopo la sua vittoria la nomina vicesegretaria del Pd. Viene considerata uno dei nomi di primissimo piano del nuovo Governo ed è apprezzata, trasversalmente, per le sue competenze. Dopo la nomina ha ricevuto migliaia di messaggi di stima e incoraggiamento a cui risponde: “Sono consapevole di avere una grossa responsabilità”.