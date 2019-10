Restyling all’ex Arsenale per la sfilata. Da stasera inizia la festa in centro

Per la prima volta in Italia, la sfilata di un Raduno degli alpini partirà da un polo militare. Succederà domenica 20 ottobre a Piacenza in occasione del Raduno del Secondo Raggruppamento di Emilia Romagna e Lombardia. Per accogliere le penne nere, le vie e gli edifici del Polo di mantenimento pesante nord di viale Malta, diretto dal generale Sergio Santamaria (alpino), sono stati imbandierati; da un silos spicca un tricolore di oltre dieci metri. L’area che affaccia su via XXIV Maggio è stata tirata a lucido con lo sfalcio dell’erba e l’esposizione di numerosi mezzi militari. Grazie al restyling ora sono ben visibili i bastioni. Sono stati inoltre affissi manifesti che illustrano l’attività militare. L’area ospiterà l’ammassamento degli alpini che parteciperanno alla sfilata, secondo le stime saranno oltre 10mila. Il corteo, accompagnato dall’inno Trentatrè, dall’ex Arsenale uscirà in viale Malta. Il Polo non sarà aperto al pubblico ma solo alle penne nere e alle autorità per le allocuzioni ufficiali in programma alle 9.30. Subito dopo partirà la sfilata.

Telelibertà e Liberta.it domenica 20 ottobre dalle 10 seguiranno in diretta la sfilata da piazza Cavalli.

Da questa sera, venerdì 18 ottobre, saranno attivi gli stand della ristorazione in piazza Cavalli e piazzetta Plebiscito. Da domani entreranno in vigore ulteriori limitazioni al traffico per consentire lo svolgimento della sfilata in programma sabato pomeriggio alle 15 da via Maculani a piazza Cavalli per l’arrivo del labaro nazionale e quella di domenica in programma dalle 9 del mattino che da viale Malta raggiungerà piazza Cavalli per il passaggio della stecca alla Sezione di Lecco che ospiterà il Raduno del Secondo Raggruppamento nel 2020.

Modifiche viabilità alpini

Nelle aree interessate dal Raduno per tutta la durata della manifestazione è in vigore l’ordinanza comunale che vieta la somministrazione di bevande in contenitori di vetro e lattine.

Ordinanza comunale somministrazione bevande

Percorso sfilata di sabato 19 ottobre

Percorso sfilata domenica 20 ottobre