Ladri in pizzeria, tentano di forzare la cassaforte poi la smurano

In via Conciliazione

Alcuni malviventi hanno preso di mira all’alba di ieri, mercoledì 23 ottobre, una pizzeria che effettua consegne a domicilio di via Conciliazione. I ladri non sono riusciti a forzare la cassa e l’hanno portata via intera, all’interno vi erano circa 200 euro. Il locale è stato messo a soqquadro, i titolari hanno perso anche un giorno di lavoro.

