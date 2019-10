Rapina in villa a Rivergaro: tre uomini con passamontagna la rinchiudono in uno stanzino

Si è risvegliata alle 7 della mattina all’interno della sua villa trovandosi di fronte tre uomini con i volti celati dal passamontagna. E’ accaduto alcuni giorni fa nel comune di Rivergaro. I malviventi hanno intimato la proprietaria di svelare dove fosse la cassaforte che in realtà non è installata nel fabbricato. E così, i ladri hanno rinchiuso la sessantenne in uno stanzino prima di mettere le mani su alcuni monili d’oro e alcune banconote e scappare. Sulla rapina dai contorni inquietanti sono in corso le indagini dei carabinieri.

