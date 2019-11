Questa mattina cerimonia ufficiale in onore dei Caduti per la Patria

Dopo la festività di Ognissanti, oggi, sabato 2 novembre, è tempo di commemorazione dei defunti. Al cimitero urbano, come ogni anno, alle 10 si svolgerà la cerimonia ufficiale in onore dei Caduti per la Patria. Un appuntamento sempre molto partecipato dai piacentini che in questi giorni stanno affollando i cimiteri di città e provincia.

Forze armate protagoniste anche lunedì visto che, in occasione del 4 novembre, in piazza Cavalli, a partire dalle 9.30, si celebrerà una data importantissima della nostra storia, ovvero la Giornata dell’Unità Nazionale e, appunto, delle Forze Armate.