Ognissanti e commemorazione defunti, messe al cimitero di Piacenza

Tradizionali celebrazioni, oggi e domani, per la commemorazione dei Santi e dei defunti, che si svolgono in città e in tutta la provincia.

A Piacenza, nella chiesa di Santa Maria del Suffragio presso il cimitero cittadino, viene celebrata una messa alle 15 di oggi, 1° novembre, presieduta da dal vescovo della diocesi monsignor Adriano Cevolotto, con i canonici, i parroci urbani e le parrocchie di Cattedrale, San­t’An­na, San Paolo, Santa Brigida e San Giovanni in Canale, Sant’Antonino, Santa Franca, Santa Teresa, San Savino, San Francesco, San Pietro e Santa Maria di Gariverto, Preziosissimo Sangue e San Corrado.

Domani, 2 novembre e commemorazione dei defunti, alle 10.30 si terrà la messa al Famedio Militare in suffragio di tutti i caduti in guerra.