Al cimitero urbano la tradizionale messa per i defunti e i Caduti per la Patria

Una tradizione consolidata. Così è stata definita la commemorazione dei defunti e in particolare dei Caduti per la Patria che si è svolta al famedio del cimitero urbano.

Alla presenza del sindaco Patrizia Barbieri e delle autorità militari e civili della città, ma anche di tanti piacentini, è stata celebrata la messa per il 2 novembre. “Ricordare chi ci ha preceduto è un dovere di giustizia e gratitudine – è stato detto durante la celebrazione – il ricordo ci rende più consapevoli che non siamo noi il baricentro della storia: questa consapevolezza favorisce l’umiltà”.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà