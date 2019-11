“C’è polenta e polenta”, stasera a Pronto in tavola. Conduce Laura Fregoni

Dal pesce alla carne, dalla frutta alla verdura. I possibili abbinamenti con la polenta sono innumerevoli. A raccontarli nella prossima puntata di “Pronto in tavola”, il format culinario in onda questa sera alle ore 20.30 su Telelibertà, sarà la chef piacentina Debora Saccardi. Le ricette illustrate ai telespettatori saranno queste: polenta bianca prezzemolata con filetti di sgombro al cartoccio; polenta di castagne con filetto di maiale piccante e spinaci al salto; olenta di ceci con mela e brie.

La puntata, dal titolo “C’è polenta e polenta”, sarà condotta come sempre da Laura Fregoni. E, neanche a dirlo, sarà totalmente incentrata su questo antichissimo piatto di origine italiana a base di farina di mais. Una preparazione che in passato ha costituito l’alimento base della cucina povera, in particolare nelle zone settentrionali alpine, prealpine, pianeggianti e appenniniche. Nel tempo, poi, la polenta si è fatta conoscere in diverse varianti che verranno sviscerate anche attraverso “Pronto in tavola”.

Il programma andrà in replica venerdì alle ore 12.30. Sul sito Liberta.it, è possibile sfogliare e consultare tutte le ricette finora trasmesse su “Pronto in tavola”, un format realizzato in collaborazione con Musetti, Cantine Valtidone, La Pizza + 1, Pastificio Groppi, Crai e Panificio Devoti.