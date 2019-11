Giovane investita sulle strisce pedonali lungo la via Emilia: è grave

Sono gravi le condizioni della ragazza, pare una minorenne, investita da un’auto lungo la via Emilia a Castel San Giovanni. Stando a una prima ricostruzione la giovane, nel tardo pomeriggio di martedì 12 novembre, era intenta ad attraversare la strada in prossimità delle strisce pedonali (situate nei pressi dell’incrocio con via Fratelli Bandiera), quando una vettura l’ha investita. Sul posto il 118 e i vigili del fuoco. Non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita.

