Scoppia l’acquedotto, rischio allagamenti in via San Bartolomeo

Un improvviso guasto all’acquedotto in via San Bartolomeo ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco nella prima mattina di mercoledì 20 novembre, a causa dell’abbondante fuoriuscita di acqua che dalle tubature che corrono sotto il piano stradale sgorgava in superficie, rischiando di allagare cantine e garage.

Sono poi intervenuti i tecnici per riparare il guasto, e durante i lavori la strada è rimasta chiusa al traffico. Sospesa anche l’erogazione di acqua in varie abitazioni della via.