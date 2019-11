Castagne protagoniste delle ricette di “Pronto in tavola”

L’autunno si fa sentire anche ai fornelli. Gli aromi di questa stagione così malinconica verranno raccontati nella prossima puntata di “Pronto in tavola”, il format culinario di Telelibertà in onda ogni giovedì sera alle ore 20.30. Stasera, 21 novembre, sul canale 98 o 598 del digitale terrestre, la cuoca piacentina Debora Saccardi – affiancata dalla conduttrice Laura Fregoni – spiegherà nel dettaglio la preparazione di tre ricette in cui chiunque può cimentarsi nella quotidianità: crespelle di castagne ai funghi porcini con besciamella e olio aromatico al rosmarino; arrotolato di vitello alle erbe con funghi pioppini trifolati e scalogni al miele; crema di castagne e crumble al cioccolato. La puntata, dal titolo “È arrivato l’autunno”, tratterà i tipici prodotti autunnali, come per l’appunto funghi e castagne. Insomma, la chef illustrerà ai telespettatori alcuni piatti che profumano di autunno in tutti i sensi, sfruttando questa stagione in cui tornano in auge le lunghe cotture abbandonate durante l’estate.

“Pronto in tavola” andrà in replica venerdì alle ore 12.30. Un’apposita sezione del sito Liberta.it raccoglie le ricette trasmesse nel programma, realizzato in collaborazione con Musetti, Cantine Valtidone, La Pizza + 1, Pastificio Groppi, Crai e Panificio Devoti.