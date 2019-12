Nel calendario per il Burundi le foto dei pediatri piacentini da piccoli

I mesi dell’anno scanditi dalle foto dei pediatri piacentini quando erano bambini. L’idea di Roberto Boccellari è diventata un calendario per il 2020 disponibile presso gli ambulatori dei pediatri e alla Caritas. Le offerte verranno devolute all’associazione Valeria Tonna che si occupa di adozioni a distanza a favore dei bambini del Burundi.

Millequattrocento sono i bambini adottati tramite l’associazione piacentina, 1.600 rimangono in lista d’attesa. Il costo annuale dell’adozione è di 180 euro. I fondi raccolti grazie ai calendari serviranno per fornire pasti ai bambini in attesa di adozione.

