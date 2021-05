I pediatri: “L’emergenza rallenta, i problemi che ha provocato rimangono”

Obesità tra i più piccoli e problemi di tipo psicologico negli adolescenti: erano questi i principali disturbi legati al lockdown riscontrati dai pediatri piacentini lo scorso inverno. Problematiche che, nonostante il ritorno del nostro territorio in zona gialla e le prime graduali riaperture, “sono tutt’altro che sparite”.

Lo afferma Giuseppe Gregori, vicepresidente di Fimp Piacenza. “La situazione nel breve periodo – ha proseguito – non è cambiata. I problemi sono emersi a poco a poco durante il periodo di chiusura e altrettanto lentamente tenderanno a mitigarsi. Senza dubbio, il fatto che i ragazzi siano tornati sui banchi di scuola, abbiano ritrovato gli amici e in alcuni casi ripreso la pratica sportiva rappresenta un toccasana. Tuttavia, qualche settimana di ritrovata mobilità non cancella un anno intero di inattività. L’aspetto più allarmante riguarda però la dimensione psicologica dei ragazzi, profondamente scossa dalla pandemia: insicurezze, disturbi comportamentali e in molti casi anche alimentari. Aspetti che sicuramente richiederanno del tempo per essere risolti”.

Gregori parla poi di “cronicizzazione” di alcune patologie. “Questa è uno dei temi a cui personalmente noi pediatri non sappiamo ancora fornire una risposta: non è ancora chiaro quale sarà il reale impatto che questo ‘annus horribilis’ avrà sui nostri ragazzi nell’immediato futuro. In questi mesi, infatti, si sono instaurate situazioni che probabilmente si farà molta fatica a riportare alla normalità. Solo il tempo saprà fornirci la risposta: ci troviamo di fronte a una realtà che non si è mai presentata nell’esperienza sociale e anche medica di tutti noi”.

Vista anche la situazione, i pediatri – che durante la pandemia non si sono mai fermati – rilanciano: “Da qualche settimana qui a Piacenza abbiamo ripreso la distribuzione del nostro opuscolo ‘Vivi sano e proteggi l’ambiente’, realizzato assieme ad altri colleghi della regione. Si tratta di un opuscolo (consultabile anche sul sito di Fimp Emilia Romagna, ndc) che distribuiamo gratuitamente ai genitori con l’obiettivo di fornire alle famiglie buone pratiche e suggerimenti utili che coniughino la salute dei più piccoli alla tutela dell’ambiente”.