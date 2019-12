Auto dei carabinieri tamponata in Strada Valnure, due militari all’ospedale

Un’auto dei carabinieri è stata tamponata in Strada Valnure a Piacenza attorno alle 13 di martedì 10 dicembre. In seguito all’impatto i militari sono rimasti incastrati nell’abitacolo ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia locale giunta sul posto per i rilievi. I due carabinieri sono stati trasportati all’ospedale dalle ambulanze inviate dal 118, le loro condizioni fortunatamente non sarebbero gravi. Il traffico ha subito rallentamenti.

