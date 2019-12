Questa sera a “Pronto in tavola” tre gustose ricette per il menù della vigilia

La Vigilia di Natale s’avvicina. E per gli amanti della buona tavola, si fa sempre più cruciale anche la scelta del menù del tipico “cenone” all’italiana. Tre ricette adatte all’appuntamento del 24 dicembre verranno suggerite nella puntata di “Pronto in tavola” in onda stasera, alle 20.30 su Telelibertà. Il format culinario trasmesso sul canale 98 o 598 del digitale terrestre, infatti, illustrerà ai telespettatori la preparazione di tre piatti semplici e di forte impatto: insalata tiepida di polpo con crema di patate e riccioli di sedano; tortelli di merluzzo con salsa al porro; e treccia di branzino con giardinetto di verdure.

Il titolo della puntata, ovviamente, sarà “Il menu della Vigilia”: a illustrare l’argomento saranno la cuoca Debora Saccardi e la conduttrice Laura Fregoni. Particolare attenzione verrà data alla tradizione della cena della Vigilia, che in Italia è caratterizzata dall’usanza di mangiare pesce o comunque piatti di magro.

Il programma andrà in replica venerdì alle 12.30. Sul sito Liberta.it, è possibile consultare tutte le ricette finora trasmesse su “Pronto in tavola”.