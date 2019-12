Super donazione: mille libri per le sale d’attesa delle vaccinazioni bimbi

Un bellissimo regalo per tutti i bambini che nel 2020 si sottoporranno a vaccinazione in uno dei 15 ambulatori della provincia di Piacenza è arrivato dalla libreria Giunti al Punto e dal centro commerciale Belpò, che anche grazie alla generosità dei clienti hanno donato alla Pediatria di Comunità mille volumi da distribuire in tutte le sale d’attesa. Una donazione che si inquadra nella decima edizione del progetto “Aiutaci a crescere. Regalaci un libro”, nato a livello nazionale con lo scopo di sensibilizzare alla lettura e diffondere il piacere di leggere a partire dai più piccoli. Ne potranno beneficiare tutti i bambini che utilizzano gli ambulatori vaccinali del territorio.

