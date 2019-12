Burundi, solidarietà di Piacenza: pasto per bimbi in attesa di adozione

Bastano cinquanta centesimi al giorno per adottare un bambino del Burundi attraverso l’associazione “Valeria Tonna – Caritas Onlus” che ha sede in via Giordani a Piacenza e si occupa dei bambini del Burundi promuovendo le iniziative di padre Luigi Vitella, missionario veneto cittadino onorario di Piacenza, che da 48 anni opera a Bujumbura in Burundi. Nella parrocchia di Kamenge, il padre saveriano ha fondato una scuola materna, un doposcuola e un centro di formazione artigianale.

Attorno alla missione gravitano circa tremila bambini; di questi 1.400 sono adottati, i restanti 1.600 rimangono in lista di attesa ma anch’essi hanno bisogno di sostentamento. Centottanta euro è il costo annuale dell’adozione a distanza.

Per il Natale 2019 padre Vitella ha lanciato l’iniziativa “Un pasto per un pasto” che mira a fornire un pasto completo una volta al giorno anche ai bambini in attesa di adozione. I pediatri piacentini hanno preparato un calendario con le loro foto da piccoli, il ricavato verrà devoluto all’associazione Valeria Tonna per sostenere questa iniziativa.