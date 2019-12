Vivevano con i bimbi nella sporcizia: cani denutriti sequestrati

I carabinieri forestali, nei giorni scorsi, sono intervenuti in una struttura della Valtrebbia adibita all’allenamento di cani sequestrando gli animali, denutriti e in gravi condizioni di salute. Non è finita; nel corso dell’intervento gli uomini dell’Arma hanno riscontrato una grave situazione sanitaria all’interno della quale risultano inseriti alcuni minori, figli della coppia che gestisce la struttura. Una situazione molto delicata e che coinvolge ora le istituzioni chiamate a porre rimedio. Nel frattempo i cani hanno trovato ospitalità al canile di Piacenza.

IL SERVIZIO COMPLETO SU LIBERTÀ IN EDICOLA