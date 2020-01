La birra protagonista a “Pronto in tavola”: utile per piatti dolci o salati

“La birra in cucina” è il titolo della prossima puntata di “Pronto in Tavola” in onda stasera, 23 gennaio, alle ore 20.30 su Telelibertà, canale 98 o 598 del digitale terrestre. Il format culinario metterà a fuoco l’utilizzo dell’amatissima bevanda alcolica a base di malto come supporto o condimento di alcune ricette. In particolare, la cuoca Debora Saccardi e la conduttrice Laura Fregoni illustreranno ai telespettatori la preparazione di: risotto alla birra con funghi, radicchio e speck; cosce di coniglio alla birra con purea di sedano e cipolle condite; zabaione alla birra con frutti rossi e lingue di gatto. Che sia chiara, scura o fruttata, insomma, la birra può rivelarsi una valida (e inaspettata) componente per numerose tecniche culinarie: si possono preparare piatti dolci e salati, o anche croccanti pastelle per fritture leggere.

“Pronto in tavola” andrà in replica venerdì alle ore 12.30. Il format è realizzato in collaborazione con Musetti, Cantine Valtidone, La Pizza + 1, Pastificio Groppi, Crai e Panificio Devoti. È possibile rivedere le ricette trasmesse o avere maggiori chiarimenti in un’apposita sezione del sito Liberta.it.