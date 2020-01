Furti in città e provincia: finisce in carcere 45enne pluripregiudicato

I carabinieri del Nucleo Investigativo di Piacenza hanno arrestato un 45enne, nato e residente in città, disoccupato e pluripregiudicato, su ordine di carcerazione emesso dalla Corte d’Appello di Bologna. Il 45enne deve scontare 5 anni e 8 mesi di carcere per furto in abitazione in concorso, è stato infatti ritenuto responsabile, tra il settembre del 2013 e il marzo del 2014, di numerosi furti avvenuti in città e provincia, nei comuni di Castell’Arquato e Bettola. Dopo essere stato rintracciato e condotto in caserma per le formalità di rito, i militari lo hanno portato al carcere delle Novate.

