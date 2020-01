Tentano il furto a San Nicolò, ma l’auto viene bloccata: tre ladri in fuga nei campi

Tentativo di furto con scasso andato a vuoto a San Nicolò, grazie al tempestivo intervento delle guardie giurate Ivri. Poco dopo la mezzanotte tra martedì 28 e mercoledì 29 gennaio una pattuglia di vigilanza è accorsa per l’allarme scattato in un bar di via Martiri delle fosse ardeatine e ha intercettato tre persone che stavano salendo su una station wagon per darsi alla fuga. I tre, dopo essere stati bloccati con l’auto, sono scappati a piedi. Pochi minuti dopo sono intervenute altre quattro pattuglie dell’istituto di vigilanza e due gazzelle dei carabinieri, che hanno iniziato le ricerche nelle zone circostanti, senza però riuscire a scovare i fuggitivi. La refurtiva e alcuni arnesi da scasso sono stati ritrovati sugli scalini del bar.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà